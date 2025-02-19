Турэксперт Ломидзе: ситуация с Анапой прояснится после решения Роспотребнадзора

После разлива мазута в Черном море появились опасения относительно влияния чрезвычайной ситуации на предстоящий курортный сезон в Краснодарском крае. В беседе с « ФедералПресс » свое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, судьба летнего сезона станет понятна только после оценки ситуации специалистами Роспотребнадзора. Заключение появится уже в марте. Ломидзе подчеркнула, что в настоящее время невозможно предсказать точное воздействие экологического происшествия на конкретные курорты, такие как Анапа.

Эксперт также обратила внимание на возросший спрос на дорогие туры и призвала представителей туриндустрии учитывать эти тенденции.