Турэксперт Котляр: горная местность подходит для облегчения симптомов аллергии

Весна — время активного цветения. Аллергикам приходится искать места, где можно спокойно переждать этот период. О том, куда можно отправиться, рассказала изданию «Взгляд» эксперт по туризму и основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр.

Традиционно аллергики уезжают туда, где цветение начинается раньше или позже из-за климатических особенностей региона. Например, в России можно поехать на Байкал, потому что там нет активного цветения: лед только начинает сходить.

Также эксперт порекомендовала аллергикам посетить Северный Кавказ, Минеральные Воды, Приэльбрусье. Она отметила, что горная местность подходит для облегчения симптомов аллергии, поскольку там меньше растений-аллергенов и чище воздух.

Помимо России, аллергикам предлагают рассмотреть зарубежные направления, например Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Катар, Таиланд, Мальдивы и Кубу.