Турэксперт Кочеткова рассказала, что пары и одиночные туристы часто выбирают самостоятельные поездки

Все чаще россияне планируют короткие путешествия самостоятельно. Разница между самостоятельными и организованными путешествиями заключается в целях поездки, сообщила управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова в беседе с «Авторадио» .

Если туристы хотят, чтобы все было спланировано, были экскурсии по расписанию и определенный трансфер, то они обращаются к турагентам и туроператорам.

«Может быть, есть дети в составе, и это дополнительная ответственность, то хочется ее либо переложить, либо просто воспользоваться экспертизой турагента и туроператора», — объяснила специалист.

По словам эксперта, самостоятельные поездки чаще выбирают пары и одиночные туристы.