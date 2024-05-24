Турэксперт Голов заявил, что российские туристы не пострадают от закрытия Норвегии

Закрытие Норвегии минимально скажется на российских туристах. Таким мнением поделился с «Абзацем» президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.

По его словам, скандинавскую страну сложно назвать очень популярной у российских путешественников.

«Туристические потоки из России в Норвегию были незначительными. В основном это были частные поездки, люди ездили туда на рыбалку на автомобилях через Финляндию», — подчеркнул эксперт.

Как добавил «Ридус», в России есть много мест, в которые смогут поехать туристы вместо Норвегии. Поэтому отечественная туриндустрия не только не пострадает, но еще и может выиграть.