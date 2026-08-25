Турэксперт Голов связал тренд на локальный туризм с регулярными отменами и переносами рейсов

Летом 2026 года заметно увеличился интерес к путешествиям по небольшим городам России. Старинная Кяхта в Бурятии стала лидером по росту спроса на посуточную аренду: число бронирований квартир в городе выросло более чем втрое по сравнению с прошлым годом. Как отметил президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов, тренд на локальный туризм связан с регулярными отменами и переносами рейсов. Об этом пишет ИА НСН .

По данным «Известий», следом за Кяхтой идут поселки Заречье в Подмосковье (+207%) и Усть-Кинельский в Самарской области (+176%). Эксперты связывают эту тенденцию с проблемами, возникающими при организации дальних перелетов, а также с нежеланием жителей больших городов уезжать далеко от дома.

По мнению эксперта, такие поездки не могут заменить полноценные дальние путешествия, но могут стать альтернативой для отдыха на один-два дня.

При этом в некоторых регионах по-прежнему сохраняется нехватка объектов размещения, что может сдерживать развитие локального туризма. Если количество мест для размещения увеличится, локальные поездки и туры выходного дня станут еще популярнее.