Турэксперт Гажиенко рассказал, что в сейфе отеля нельзя хранить ювелирные украшения

Владелец турагентства Тариел Гажиенко дал комментарий по вопросу о хранении ценных вещей во время путешествий. Об этом сообщил NEWS.ru .

Специалист посоветовал воспользоваться услугами страхования и арендовать банковскую ячейку для наиболее дорогих предметов.

«Существуют вещи, которые в отеле хранить не стоит или вовсе запрещено. К ним относятся крупные суммы наличных, оригиналы важных документов без копий, бесценные семейные реликвии, дорогие ювелирные украшения», — отметил эксперт.

Кроме того, Гажиенко предостерег туристов от попыток разместить в сейф отеля запрещенные законом предметы, включая оружие, боеприпасы, наркотики.