Турэксперт Гажиенко рассказал, что россияне старше 50 лет чаще выбирают Египет и Марокко для путешествий

С возрастом приоритеты в отдыхе меняются. Travel-эксперт, турагент Тариел Гажиенко сообщил «Вечерней Москве» , что многие люди после 50 лет предпочитают поездки, которые позволяют не только сменить обстановку, но и восстановить силы.

Экскурсионные туры, охватывающие различные страны и города, привлекают значительное количество туристов старше 50 лет.

Европа остается популярным выбором для экскурсионных поездок. За одно путешествие можно посетить несколько городов и даже государств. Стоимость таких туров составляет от 200 000 до 300 000 рублей на человека, включая все дополнительные расходы, написал «Петербургский дневник».

Марокко в этом году пользуется особой популярностью среди людей старше 50 лет. Возможно, это связано с влиянием сериалов и романтизацией марокканской культуры.

Египет также остается популярным направлением. Эта страна подходит для путешественников с любым бюджетом. Здесь можно насладиться морем и солнечными лучами, а также подобрать климат, подходящий именно вам, в зависимости от времени года.

Внутренний туризм также популярен среди туристов 50+. Россия предлагает множество направлений, таких как Калининград с его расслабленной атмосферой и живописными городками на побережье Балтийского моря, Осетия и Дагестан. Многие также едут в Сочи, чтобы совместить пляжный отдых с поездками в горы.