Турэксперт Фомина назвала Калининград и Минеральные Воды наиболее доступными направлениями для зимнего отдыха

Представители туристической сферы призывают граждан России планировать новогодние каникулы заранее, поскольку к концу года стоимость туров и авиабилетов значительно увеличивается. Заместитель генерального директора по развитию туристической компании «IZI TOUR» и туроператор Алена Фомина поделилась с Life.ru информацией о наиболее доступных направлениях для зимнего отдыха.

Фомина утверждает, что, несмотря на повышение цен в пик сезона, есть доступные альтернативы. Среди экономных направлений она выделила Кыргызстан, указав, что билеты в Ош стоят около 30 тысяч рублей на человека.

«Ош — не самое туристическое направление. И абсолютно зря. На самом деле — это древний город, ему порядка 3000 лет. Ош называют «южной столицей Кыргызстана». Когда-то через этот город проходил Великий Шелковый путь. А еще из Оша начинается Памирский тракт. Рядом находится гора Сулайман-Тоо (гора Соломона), которая внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметила Фомина.

Также рассматриваются Калининград (перелет около 70 тысяч рублей на двоих) и Минеральные Воды (аналогичная стоимость перелета).

Традиционно популярные направления — Турция и Египет — также не теряют своей привлекательности благодаря отелям с подогреваемыми бассейнами и разнообразной новогодней программой. По словам эксперта, перелет в Турцию стоит примерно 40–45 тысяч рублей, а в Египет — 45–50 тысяч рублей.