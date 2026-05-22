Турэксперт Бобылев заявил, что контролировать безопасность услуг на отдыхе должны специальные органы

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что проверка разрешительной документации требует специальных знаний и полномочий, которыми обычные люди не обладают.

По словам эксперта, на отдыхе у людей нет ни желания, ни компетенции проверять наличие разрешительной документации у различных аттракционов и активностей.

«Мы не должны перекладывать эти вопросы на туристов», — отметил Бобылев.

Он подчеркнул, что правоохранительная система и соответствующие органы обязаны проверять наличие необходимых документов у юридических лиц и частных предпринимателей.