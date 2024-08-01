Турэксперт Арутюнов заявил о нехватке квалифицированных гидов в регионах РФ

В некоторых регионах России наблюдается нехватка профессиональных и квалифицированных экскурсоводов. Об этом рассказал гендиректор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, по закону экскурсоводы обязательно должны быть аттестованными. В Москве и Санкт-Петербурге почти не осталось неаттестованных гидов, однако ситуация в регионах с этим хуже.

В пример Арутюнов привел свое путешествие на Камчатку несколько лет назад. По его словам, ситуация с туризмом «напоминала аэропорт Домодедово в 90-е годы». В поисках легких денег в сезон гидами там работают «все, кому не лень».