Турэксперт Арутюнов сообщил, что поездки за границу ради массовых мероприятий становятся популярными среди россиян

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре ИА НСН сообщил, что поездки за границу ради посещения массовых мероприятий становятся все более популярными у россиян.

Арутюнов отметил, что многие выбирают событийный туризм, чтобы посетить спортивные мероприятия или концерты звезд. По его словам, за последние годы россиянам не хватало таких возможностей, и теперь люди соскучились по подобным событиям. Он также добавил, что в Дубае сейчас выступает больше российских артистов, чем в Москве.