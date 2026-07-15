Турэксперт Арутюнов посоветовал покупать авиабилеты на осенние и зимние рейсы уже сейчас

Стоимость перелетов в Азию на осенне-зимний сезон 2026 года уже увеличивается из-за ситуации с авиационным топливом. Об этом рассказал коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин в беседе с ИА НСН .

По его словам, изменения, связанные со стоимостью авиатоплива, будут видны как отложенный эффект.

«Потому что мы сейчас как раз активно работаем с перевозчиками на юго-восточную Азию. Там цена билета уже закладывается выше в зимний сезон», — отметил эксперт.

В связи с этим генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рекомендовал туристам приобретать авиабилеты на осень или зиму заблаговременно.