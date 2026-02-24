Турэксперт Арутюнов назвал преимущество событийного туризма в удобстве, связанном с логистикой

Событийный туризм становится все более востребованным среди путешественников. Туроператоры предлагают готовые туры, которые включают не только проживание и транспорт, но и билеты на мероприятия. По словам собеседника ИА НСН , генерального директора «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, преимущество таких туров в удобстве: туристам не нужно беспокоиться о логистике — все уже включено в пакет.

Более того, при покупке тура у грамотного турагента или туроператора цена может быть даже ниже, чем при самостоятельной организации поездки, поскольку бизнес туроператоров строится на комиссии, без дополнительных наценок.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин выразил надежду на увеличение перевозок в Тунис, а также на Филиппины и Занзибар.