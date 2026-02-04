Турэксперт Ансталь рассказала, что после получения визы можно снимать деньги со счета

Тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru сообщила, что консульства не отслеживают движение средств в реальном времени после выдачи визы.

По словам эксперта, консульства не имеют прямого доступа к банковским счетам и не могут отслеживать финансовые операции в реальном времени. Они лишь подтверждают подлинность первоначально поданной выписки. Именно поэтому после получения визы можно снимать деньги со счета.

Руководитель турфирмы также отметила, что для некоторых стран, например Италии, важно не только наличие определенной суммы, но и равномерное движение средств на счете в течение нескольких месяцев.