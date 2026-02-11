Турагент Минасина посоветовала путешественникам посещать кафе, где обедают местные жители

Вкусная еда — важная часть путешествия. Турагент, основатель турфирмы и турблогер Рада Минасина поделилась с Life.ru секретами поиска аутентичных блюд.
Эксперт посоветовала обращать внимание на места, где обедают местные жители. Признаки хорошего заведения: простой интерьер, меню без лишних украшательств и наличие дневных клиентов. Если ресторан или кафе кажется пустым, это может быть тревожным знаком.
Рынки — не только овощи и специи, но и сеть маленьких кафешек и лоточников. Специалист рекомендовала отдавать предпочтение блюдам, которые готовят прямо на виду. Это позволяет контролировать процесс приготовления и снижает риск отравления.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте