Турагент Минасина посоветовала путешественникам посещать кафе, где обедают местные жители

Эксперт посоветовала обращать внимание на места, где обедают местные жители. Признаки хорошего заведения: простой интерьер, меню без лишних украшательств и наличие дневных клиентов. Если ресторан или кафе кажется пустым, это может быть тревожным знаком.

Рынки — не только овощи и специи, но и сеть маленьких кафешек и лоточников. Специалист рекомендовала отдавать предпочтение блюдам, которые готовят прямо на виду. Это позволяет контролировать процесс приготовления и снижает риск отравления.