Турагент Чернова назвала март одним из самых выгодных месяцев для пляжного отдыха

Туристический агент Елизавета Чернова сообщила NEWS.ru , что март — один из самых выгодных месяцев для пляжного отдыха за границей из-за снижения цен.

По ее словам, в этот период в популярных странах Юго-Восточной Азии заканчивается высокий сезон, что приводит к уменьшению потока туристов. В связи с этим отели предлагают скидки до 20–30 процентов, а туроператоры выставляют выгодные предложения по нераспроданным путевкам перед вылетом, написал сайт aif.ru.

Чернова отметила, что в Таиланде в марте сохраняется теплая погода и комфортная температура моря. По ее словам, похожая ситуация с низким сезоном и снижением цен наблюдается в ОАЭ. Эксперт подчеркнула, что март является переходным периодом, когда зимние цены уже закончились, а весенний рост стоимости еще не начался.