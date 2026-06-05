Тульский врач Перминова подчеркнула, что самостоятельно отказаться от спиртного возможно лишь на ранней стадии

Алкогольная зависимость — это серьезное заболевание, которое требует профессионального подхода к лечению. Современная медицина предлагает эффективные методы, позволяющие достичь длительной ремиссии. Врач Юлия Перминова рассказала «ТСН24» , как выглядит современная помощь и почему самостоятельно справиться с зависимостью получается далеко не у всех.

Специалист отметила, что однозначного ответа на вопрос, какое количество алкоголя и как часто можно употреблять, чтобы не спровоцировать развитие заболевания, нет. Согласно мнению ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. Если употребление алкоголя происходит регулярно, а желание выпить становится навязчивой идеей — это уже зависимость.

Перминова подчеркнула, что самостоятельно отказаться от спиртного возможно лишь на ранней стадии. Если справиться с тягой не получается, не нужно стесняться или ждать «идеального момента». Врач проведет обследование и подберет тактику, которая сработает в конкретном случае.

Главный акцент современной наркологии — на комплексном подходе. Сегодня лечение — это поэтапная медицинская стратегия, которая включает: — Дезинтоксикацию: при выходе из длительного запоя или при тяжелой интоксикации назначаются капельницы, которые помогают вывести токсины и восстановить водно-солевой баланс. — Медикаментозную поддержку и «кодирование»: это научно обоснованная медикаментозная терапия, усиленная психотерапевтическим воздействием. — Реабилитацию и психокоррекцию: психологическая поддержка помогает пациенту научиться распознавать триггеры и менять поведенческие сценарии.

Реабилитация может проходить амбулаторно или в стационаре, когда нужна полная изоляция от провоцирующей среды.