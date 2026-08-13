Тульский педагог Денисова порекомендовала не начинать подготовку ребенка к школе с разговоров об оценках

Конец августа — время не только для покупки школьных принадлежностей, но и для подготовки ребенка к учебному году. Редакция ТСН24 поговорила с известным тульским педагогом Юлией Денисовой о том, как помочь детям спокойно войти в новый учебный год.

Педагог рекомендует не начинать подготовку с разговоров об оценках, а настроить ребенка на интерес к новому. Вместо фраз о хорошей учебе лучше спросить, что ему хочется узнать в этом году или какой предмет ему нравится больше всего.

За неделю до начала занятий Юлия Денисова советует вернуть привычный режим дня, чтобы ребенок легче адаптировался к учебному графику. Также она рекомендует не перегружать детей кружками в сентябре, чтобы они успели привыкнуть к новым условиям.

Важно учить детей не запоминать, а понимать материал, развивать мышление и умение анализировать. Педагог предостерегает от сравнения ребенка с другими, так как каждый развивается в своем темпе.

Если ребенок испытывает трудности с учебой, не стоит ждать, что проблема решится сама собой. Лучше вовремя обратиться за помощью.

«Наша главная задача — не только научить читать, считать и писать, но и сохранить у детей радость открытия нового», — говорит Юлия Денисова.

Она подчеркивает, что успешный учебный год начинается не с первого звонка, а с правильного отношения к ребенку.