Тульский Минздрав предоставил возможность заказывать ряд медицинских документов в электронном виде

Для удобства жителей Тульской области, желающих сэкономить время, региональный Минздрав предоставил возможность заказывать ряд медицинских документов в электронном виде. Теперь, чтобы получить необходимую справку, не всегда требуется личный визит в поликлинику, так как оформить заказ можно через порталы «Доктор71» и «Госуслуги», написала «ТСН24» .

На региональном портале «Доктор71» пользователи могут дистанционно запросить справку об эпидокружении, а также документы для получения социальной поддержки: справку на питание для детей до трех лет и для кормящей матери. Кроме того, доступна услуга заказа выписки из медицинской карты и оформления электронного рецепта после проведения телемедицинской консультации с врачом в центре «МАКС».

В свою очередь, на федеральном портале «Госуслуги» можно получить медицинские документы, оформленные в поликлинике терапевтического профиля по месту прикрепления. В перечень доступных услуг входят получение сертификата о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности учащегося, а также заключения о принадлежности ребенка к медицинской группе для занятий физкультурой. Помимо справок, на портале доступны и другие электронные медицинские документы, такие как выписка из протокола врачебной комиссии, заключение для получения путевки на санаторно-курортное лечение и выписка из истории болезни.