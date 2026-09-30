Тульских детей обучат программированию и созданию роботов

В Туле детский «Роббо Клуб» организовал обучение программированию и робототехнике для детей от пяти до 17 лет. Об этом сообщил сайт «ТСН24» .

Программа построена на переходе от базовых алгоритмов к сложным инженерным решениям. Обучение начинается с визуального языка Scratch, после чего ребята переходят к платформе Arduino, языкам C++ и Python, а на продвинутом уровне осваивают систему ROS, используемую в промышленной робототехнике. Для дошкольников предусмотрены игровые форматы и изучение английского языка.

По словам методиста клуба Виктории Киреевой, упор делается на формирование универсальной базы навыков. Практические занятия длятся по полтора часа, а созданные проекты идут в портфолио учеников.

Воспитанники центра также ежегодно участвуют во Всероссийской Scratch-Олимпиаде по креативному программированию и регулярно входят в число призеров Центрального федерального округа.