Тульские мастера рассказали о возможности представлять свои изделия на ярмарках

Самая хорошая работа — это высокооплачиваемое хобби, утверждал Генри Форд. Многие мечтают заниматься любимым делом и при этом зарабатывать. «ТСН24» выяснила у тульских мастеров ручной работы и экспертов в этой области, можно ли монетизировать хобби и какие есть способы реализации хендмейд-изделий в Туле.

В тульском регионе мастера могут представить свои изделия на ярмарках. Мастерица из Тулы Анастасия Коваленко поделилась опытом: «Летом достаточно много изделий удается продать в Центральном парке».

Один из способов реализации талантов — соцсети. «Сейчас стало сложно, много ограничений, но они работают круглый год», — говорит Анастасия. Также можно использовать специализированные сайты или крупные онлайн-сервисы частных объявлений.

В Туле есть магазины, где мастера могут представить свои работы: «Универмаг тульских брендов», «Артхаус». На полках магазина-барахолки «Твоя полка» можно встретить удивительные изделия многих тульских мастеров. По словам сотрудников магазина, основным условием успеха является уникальность изделий.

Мастерица по изготовлению украшений из кусочков керамической и стеклянной посуды Мария Сосновская продает свои работы в нескольких магазинах сети по всей России. Она поделилась секретом успеха: «Главное — надо делать только то, что тебе нравится самому, то, что действительно греет душу».