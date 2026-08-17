Туляк, собравший коллекцию из 3500 бутылок водки, задумал открыть музей

Житель Тулы Виктор Гусев рассказал о своей уникальной коллекции крепкого алкоголя. Вместе со своим отцом он на протяжении 46 лет собирал бутылки со всего мира. Сегодня собрание насчитывает 3,5 тысячи экземпляров. Слова туляка привел сайт «ТСН24» .

Среди раритетов — емкости стоимостью до 70 тысяч рублей, выполненные в стиле ювелира Карла Фаберже. В коллекции также есть бутылки возрастом около 60 лет от уже закрывшихся заводов и специальные выпуски для музея оружия Тульской области.

Сейчас 38-летний коллекционер мечтает превратить свое хобби в общедоступный музей. Для реализации проекта туляк ищет производителя спиртных напитков, которого заинтересует размещение столь масштабной экспозиции.