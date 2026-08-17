Туляк, собравший коллекцию из 3500 бутылок водки, задумал открыть музей
Житель Тулы Виктор Гусев рассказал о своей уникальной коллекции крепкого алкоголя. Вместе со своим отцом он на протяжении 46 лет собирал бутылки со всего мира. Сегодня собрание насчитывает 3,5 тысячи экземпляров. Слова туляка привел сайт «ТСН24».
Среди раритетов — емкости стоимостью до 70 тысяч рублей, выполненные в стиле ювелира Карла Фаберже. В коллекции также есть бутылки возрастом около 60 лет от уже закрывшихся заводов и специальные выпуски для музея оружия Тульской области.
Сейчас 38-летний коллекционер мечтает превратить свое хобби в общедоступный музей. Для реализации проекта туляк ищет производителя спиртных напитков, которого заинтересует размещение столь масштабной экспозиции.