Туляк добился выселения бывшего владельца квартиры по «схеме Долиной» и получил компенсацию

Житель Тулы Денис Т. успешно судился с продавцом квартиры, действовавшим по «схеме Долиной». Наталья В. продала недвижимость, но отказалась съезжать и попыталась оспорить сделку в суде. В итоге покупатель не только подтвердил законность соглашения, но и получил компенсацию за проживание бывшей хозяйки в своей квартире, сообщил «ТСН 24» .

По данным материалов дела, Денис Т. купил квартиру на Красноармейском проспекте за три миллиона рублей в июне 2024 года. Стороны заключили договор, и уже в июле произошла регистрация права собственности. Согласно условиям договора, Наталья В. должна была освободить жилье в течение семи дней и сняться с регистрационного учета через неделю. Однако бывшая владелица не выехала и попыталась оспорить сделку в суде.

«Схема Долиной» стала резонансной после того, как певице Ларисе Долиной суд вернул проданную квартиру, признав сделку недействительной. Однако позже покупатель Полина Лурье обжаловала решение в Верховном суде, и дело отправили на повторное рассмотрение.

Суд в Туле встал на сторону Дениса Т., обязав Наталью В. съехать из квартиры. Туляк решил продолжить судиться с ответчицей и потребовал взыскать с нее неосновательное обогащение. Сумма была рассчитана как размер арендной платы за три месяца — с 26 июля по 26 октября 2024 года. Согласно заключению независимого оценщика, аренда аналогичной квартиры в этом районе составляет 31 тысячу рублей в месяц, итого 93 тысячи рублей.

Суд согласился с доводами истца, указав, что Наталья В. пользовалась жильем без законных оснований и без внесения платы.

«Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования», — отмечается в решении суда.

С ответчика взыскали 93 000 рублей неосновательного обогащения и 12 000 рублей судебных расходов. Решение было вынесено в заочной форме в марте 2026 года. Ответчик на заседание не явилась.