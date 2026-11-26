У собаки жительницы Тулы начались эпилептические приступы после вакцинации препаратом «Мультикан-8». Об этом хозяйка животного Эльвира рассказала сайту «ТСН24» .

По словам владелицы, в марте 2026 года ее трехлетней собаке породы кане-корсо ввели четвертую серию препарата. На следующий день у питомца начались судороги с потерей сознания. В дальнейшем приступы стали повторяться каждые 10–14 дней.

Независимый ветеринар предположил, что судороги могли стать тяжелой реакцией на белок в составе компонента против бешенства. Сейчас животное ежедневно получает человеческие препараты против эпилепсии. Обращаться в суд тулячка отказалась из-за сложности сбора экспертиз и нежелания подвергать собаку лишнему стрессу.

Летом в России регистрировали массовые случаи гибели животных после 20-й серии «Мультикана-8», в которой Россельхознадзор выявил живой вирус болезни Ауески.