Туластат: более 900 тонн сметаны произвели в Тульской области в январе–феврале

За первые два месяца 2025 года в Тульской области выпустили 907,3 тонны сметаны. Об этом сообщила « ТСН24 » со ссылкой на данные Туластата.

Указанный показатель на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующую информацию озвучили в рубрике «Цифра дня».

Ранее сообщалось, что в 2024 году производство молока в регионе превысило 200 тысяч тонн — показатель вырос на 0,4%. Помимо сметаны, с начала года в области произведено более 100 миллионов яиц и 2,3 тысячи тонн творога.