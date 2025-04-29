Туластат: более 900 тонн сметаны произвели в Тульской области в январе–феврале

За первые два месяца 2025 года в Тульской области выпустили 907,3 тонны сметаны. Об этом сообщила «ТСН24» со ссылкой на данные Туластата.
Указанный показатель на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующую информацию озвучили в рубрике «Цифра дня».
Ранее сообщалось, что в 2024 году производство молока в регионе превысило 200 тысяч тонн — показатель вырос на 0,4%. Помимо сметаны, с начала года в области произведено более 100 миллионов яиц и 2,3 тысячи тонн творога.
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