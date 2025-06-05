Тула вошла в топ городов с высоким уровнем цифровизации

Город Тула признан одним из лидеров по цифровому развитию. Он вошел в десятку самых прогрессивных в этом направлении населенных пунктов, сообщили « Известия ».

Рейтинг возглавили Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург. Кроме того, в список попали Казань, Вологда, Салехард, Брянск, Санкт-Петербург и Краснодар.

Оценка цифровизации проводилась по нескольким ключевым сферам: образовательная деятельность, медицинская помощь, транспортные услуги, розничная торговля, финансовый сектор, массмедиа и государственное управление. Город Тула особо отмечен экспертами за успехи в предоставлении цифровых услуг населению, добавила «ТСН24».