ТСЖ «Мир» нарушило требования законодательства при распространении рекламы﻿

Ранее в Управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о распространении рекламы на оборотной стороне единого платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг.

В ходе рассмотрения Обращения установлены признаки нарушения части 10.3 статьи 5 Закона о рекламе*.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело в отношении ТСЖ «Мир».

Управление признало Общество нарушившим часть 10.3 статьи 5 Закона о рекламе.

Управление выдало ТСЖ «Мир» предписание об устранении допущенного нарушения.

Нарушитель будет привлечен к ответственности.

Интересно

* В соответствии с частью 10.3 статьи 5 Закона о рекламе не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Положения настоящей части не распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

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