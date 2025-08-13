Цветные накладки для ремней безопасности назвали неудобным решением для водителей

МВД России предлагает законодательно запретить продажу заглушек для ремней безопасности и ввести их специальную расцветку. Разработчик ГОСТа дорожных камер Григорий Шухман в беседе ИА НСН пояснил, что проблема актуальна как днем, так и вечером из-за различных цветов ремней.

Он рассказал, что ночью ситуация усложняется, так как камеры работают в инфракрасном диапазоне, чтобы не ослеплять водителей. По словам эксперта, цветные накладки для ремня безопасности — неудобное решение.

«И, соответственно, важно, какая отражательная способность ремня именно в инфракрасном спектре прожектора и камеры», — отметил Шухман.

Он также добавил, что МВД не ведет статистику ошибок и отмененных по жалобам штрафов.