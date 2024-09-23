ЦРПТ заявил о росте производства российских духов в 2,5 раза

Производство российских духов выросло за год примерно в 2,5 раза. Об этом сообщили « Известия », ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По информации организации, граждане РФ стали чаще покупать отечественный парфюм. Кроме того, увеличилось количество создаваемых в стране флаконов.

Специалисты также зафиксировали сокращение поставок духов из других государств. В настоящий момент доля рынка российских производителей оценивается в 62%, добавил RT.