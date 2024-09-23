ЦРПТ заявил о росте производства российских духов в 2,5 раза
Производство российских духов выросло за год примерно в 2,5 раза. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
По информации организации, граждане РФ стали чаще покупать отечественный парфюм. Кроме того, увеличилось количество создаваемых в стране флаконов.
Специалисты также зафиксировали сокращение поставок духов из других государств. В настоящий момент доля рынка российских производителей оценивается в 62%, добавил RT.
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