ЦРПТ: введение маркировки чипсов и сухариков не изменит их цену

С 1 марта в России вводится обязательная маркировка в системе «Честный знак» для косметики, бытовой химии, автомобильных жидкостей, а также продуктов питания, таких как чипсы, сухарики, соусы и приправы. Представитель оператора системы маркировки ЦРПТ рассказал телеканалу «Звезда» , что новое требование не приведет к увеличению цен на продукцию.

В беседе с телеканалом он заметил, что влияние маркировки оценивается не более чем в 1% за шестилетний период.

Процесс внедрения маркировки будет проходить поэтапно, чтобы минимизировать нагрузку на бизнес. Первым этапом станет регистрация компаний в системе «Честный знак», после чего производители и импортеры начнут маркировку товаров и передачу данных в систему.