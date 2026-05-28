«ТСН24» выяснила, как одеваются на занятия в тульских школах

Вопрос о внешнем виде учителей и учеников в школах вызывает множество споров, так как на одной стороне находятся педагоги, отстаивающие право на комфорт, а на другой — родители, требующие строгого и сдержанного образа. В Тульской области требования к одежде учителей могут варьироваться от школы к школе и устанавливаются нормативными актами образовательных организаций, написала «ТСН24» .

Как сообщают в министерстве образования региона, конкретные правила зависят от положения о внешнем виде, которое утверждается в каждой конкретной школе. Тем не менее, все эти правила должны соответствовать совместному письму Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза образования, в котором указано, что педагог должен придерживаться аккуратного внешнего вида, соответствующего профессиональному этикету и учитывающего религиозные, национальные и культурные традиции.

Что касается учеников, их одежда также определяется нормативными актами образовательных учреждений. В соответствии с приказом министерства образования Тульской области и ГОСТом для школьной формы, форма должна быть удобной, эстетичной и соответствовать общепринятым нормам делового стиля. При этом существует запрет на символику асоциальных молодежных объединений и элементы, пропагандирующие противоправное поведение. Каждая школа имеет право устанавливать свои требования к общему виду, цвету и фасону одежды обучающихся, а также к знакам отличия и правилам ее ношения.