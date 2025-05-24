«ТСН24»: в условиях без мобильной связи нужно иметь наличку и заранее изучать маршруты

В беседе с журналистами жители Тулы посоветовали максимально тщательно планировать встречи, чтобы не возникло нужды срочно созвониться и уточнить детали. Кроме того, при подготовке к важным переговорам стоит распечатать всю информацию.

Также следует носить с собой наличные средства и выдавать их детям, так как оплата картой или переводом сейчас не всегда доступна. Еще один совет заключается в предварительном изучении маршрута. Тем, кто отправляется в путешествие, необходимо сохранить копии билетов и документов в телефоне так, чтобы их можно было просмотреть оффлайн, добавил «ФедералПресс».