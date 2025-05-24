«ТСН24»: в условиях без мобильной связи нужно иметь наличку и заранее изучать маршруты

Из-за обеспечения безопасности в случае атак беспилотников жители России столкнулись с отключением мобильной связи и интернета. Как адаптироваться к новым условиям, выяснила «ТСН24».
В беседе с журналистами жители Тулы посоветовали максимально тщательно планировать встречи, чтобы не возникло нужды срочно созвониться и уточнить детали. Кроме того, при подготовке к важным переговорам стоит распечатать всю информацию.
Также следует носить с собой наличные средства и выдавать их детям, так как оплата картой или переводом сейчас не всегда доступна. Еще один совет заключается в предварительном изучении маршрута. Тем, кто отправляется в путешествие, необходимо сохранить копии билетов и документов в телефоне так, чтобы их можно было просмотреть оффлайн, добавил «ФедералПресс».
Клишас ответил статьей Конституции авторам идей об отмене пенсий
Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области
Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Поставки прекратятся. В США сделали мрачный вывод после удара ВС России по Одессе
Российские войска освободили село Романовка в ДНР
В Гидрометцентре ответили на пугающие прогнозы о самом жарком лете
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте