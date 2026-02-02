«ТСН24» рассказала о процессе назначения на должность сельского старосты в Тульской области

В Тульской области насчитывается 1175 сельских старост, которые играют важную роль в организации взаимодействия между органами местного самоуправления и жителями населенных пунктов. Они организуют собрания, передают предложения жителей властям, помогают проводить общественные обсуждения и выступают с инициативами по важным вопросам. Для назначения на должность сельского старосты проводится собрание, на котором рассматриваются кандидаты, рассказала «ТСН24» .

После голосования протокол собрания направляется в орган муниципального образования для принятия решения. При назначении учитывается мнение местных жителей и авторитет кандидата.

Сельский староста должен быть ответственным, целеустремленным, уметь слушать и слышать, хорошо говорить и налаживать социальные контакты. Деятельность сельских старост поощряется, они могут участвовать в конкурсах «Активный сельский староста», где победители получают 20 тысяч рублей с учетом НДФЛ.

Примеры успешных проектов, реализованных сельскими старостами:

— Деревня Скорнево: построена станция водоподготовки, ведутся работы по бурению скважин и прокладке сети водоснабжения, установлены световые приборы, появилась зона для досуга и отдыха. — Деревня Самохваловка: проведена газификация, проложены сети водоснабжения, организован высокоскоростной интернет, отремонтирована дорога, появилась детская площадка и контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов. — Село Ильинка: создан Православный приход Свято-Ильинского храма, благоустроена центральная часть села, установлены спортивная и детская площадки.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил выбрать из числа сельских старост общественного помощника губернатора по развитию сельских территорий и организовать компенсацию им на услуги связи.