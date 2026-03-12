«ТСН24» рассказала, как работает скорая помощь в Тульской области

Обратиться в скорую помощь можно круглосуточно. О том, как работает служба в Тульской области, рассказала «ТСН24» .

Все поступающие в оперативный отдел звонки делятся на две группы:

— Экстренные: оказываются при внезапных острых заболеваниях или обострении хронических заболеваний, угрожающих жизни пациента. — Неотложные: нужны при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, когда нет явных признаков угрозы жизни пациента. Такие вызовы могут быть переданы для исполнения коллегам из кабинетов неотложной медицинской помощи поликлиник в часы их работы.

Чем не занимается скорая помощь: не назначает лечение; не выполняет назначения врача на дому; не открывает больничные листы; не выдает справки; не выписывает рецепты; не проводит профилактические осмотры; не проводит медицинские освидетельствования; не увозит тела умерших в морг.