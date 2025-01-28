«ТСН24»: при проблемах с отоплением следует обращаться в УК

С началом отопительного сезона 2024–2025 годов в Государственную жилищную инспекцию Тульской области поступило 957 жалоб из-за ненормативной температуры в квартирах. «ТСН24» рассказала о нормах температурного режима в квартирах, а также сообщила, куда обращаться при «недотопе» или «перетопе».

Качество отопления оценивается по температуре воздуха в квартире. В жилых помещениях она должна составлять от +18 градусов до +22 градусов, а в угловых комнатах — от +20 градусов до +24 градусов. Специалисты подчеркивают, что ночью, с 00:00 до 05:00, допускается снижение температуры, но не более чем на 3 градуса.

Если возникли проблемы с отоплением, жителям следует сначала связаться с управляющей организацией. Это можно сделать по телефону или через системы «Платформа обратной связи» и «Открытый регион 71». Связаться с УК также можно через систему «Единый диспетчерский центр Государственной жилищной инспекции Тульской области».

Если граждане не получили ответа от своих УК и ресурсоснабжающих организаций, следует обратиться в государственную жилищную инспекцию Тульской области через электронную приемную на сайте.