«ТСН24»: пятидневный тур на Байконур обойдется в 65 тысяч рублей

Аналитики предполагают, что к 2030 году рынок космического туризма вырастет до трех миллиардов долларов (292 миллиарда рублей). Об этом сообщила «ТСН24».
Стать космонавтом может далеко не каждый. Перед полетом в космос необходимо удостовериться, что организм способен выдержать такие нагрузки. Специалистам предстоит пройти подготовку и медицинское обследование. Они тренируются на симуляторах невесомости, учатся обращаться с системами жизнеобеспечения и спасения, добавил «ФедералПресс».
В России можно испытать невесомость на борту самолета примерно за 500 тысяч рублей, а пятидневный тур на запуск ракеты с космодрома Байконур обойдется в 65 тысяч рублей.
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