«ТСН24»: пятидневный тур на Байконур обойдется в 65 тысяч рублей

Аналитики предполагают, что к 2030 году рынок космического туризма вырастет до трех миллиардов долларов (292 миллиарда рублей). Об этом сообщила « ТСН24 ».

Стать космонавтом может далеко не каждый. Перед полетом в космос необходимо удостовериться, что организм способен выдержать такие нагрузки. Специалистам предстоит пройти подготовку и медицинское обследование. Они тренируются на симуляторах невесомости, учатся обращаться с системами жизнеобеспечения и спасения, добавил «ФедералПресс».

В России можно испытать невесомость на борту самолета примерно за 500 тысяч рублей, а пятидневный тур на запуск ракеты с космодрома Байконур обойдется в 65 тысяч рублей.