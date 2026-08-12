«ТСН24»: одним из главных критериев при выборе детской мебели является безопасность

При обустройстве детской комнаты важно учитывать не только эстетическую сторону, но и безопасность, а также функциональность пространства. Советы по выбору и расстановке мебели для ребенка предоставила «ТСН24» , опросившая специалистов из магазина «Три ромашки».

Одним из главных критериев при выборе детской мебели является безопасность. Мебель должна быть устойчивой и прочной. Следует обратить внимание на качество фурнитуры, надежность креплений, работу петель и направляющих, а также наличие ограничителей на ящиках. Высокие шкафы и стеллажи рекомендуется дополнительно закреплять к стене.

При выборе материалов для детской мебели важно учитывать их экологичность. Популярным решением остается мебель из ЛДСП, но необходимо выбирать материалы класса E1 или E0. Также важно обращать внимание на качество изготовления и соблюдение требований безопасности.

Рабочая зона — одна из самых важных частей детской комнаты. При выборе стола необходимо учитывать размеры рабочей поверхности. Оптимальными считаются глубина от 60 см и ширина 100–120 см. Если пространство комнаты ограничено, можно выбрать более компактную модель, но важно сохранить комфорт для ребенка.

Если в комнате живут двое детей, важно грамотно разделить рабочие зоны. Один из вариантов — установить два отдельных стола и разместить между ними стеллаж. Также можно выбрать готовый стол на два рабочих места.