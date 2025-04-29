«ТСН24»: более 2 тысяч домов поставили туляки на кадастровый учет в 2025 году

Жители Тульской области за первые три месяца 2025 года поставили на государственный кадастровый учет 2169 частных жилых домов общей площадью 241 380 квадратных метров. Об этом сообщила «ТСН24».
В том числе зарегистрировано 1235 одноэтажных строений, 910 — двухэтажных, остальные — трехэтажные.
Дом можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке до 1 марта 2031 года. Это стало возможно в рамках «дачной амнистии». Оформление недвижимости не требует наличия разрешительных документов на строительство и ввода здания в эксплуатацию.
Заместитель начальника тульского филиала Росреестра Наталья Болсуновская подчеркнула, что интерес к объектам индивидуального жилого строительства стабильно возрастает и сохраняет высокую активность.
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