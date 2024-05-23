23 мая 2024 18:25 ЦИПР-2024: итоги цифровой конференции 2 0 0 Общество

В Нижнем Новгороде завершилась деловая программа масштабной выставки передовых цифровых технологий в сфере промышленности. IX ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России», по традиции, стала площадкой, на которой крупнейшие компании страны продемонстрировали результаты и представили проекты импортозамещения в ИТ-секторе.

С технологичными решениями российских и международных компаний ознакомился Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Глава Правительства выступил на главном пленарном заседании, а также обсудил с руководителями ведущих компаний промежуточные результаты по цифровой трансформации промышленности. Среди участников – лидеры нефтегазовой индустрии, химии, энергетики и металлургии.

Компания «Норникель» продемонстрировала свои новейшие разработки в области информационных технологий и презентовала на ЦИПР четыре ключевых проекта – они реализуются в индустриальных центрах компетенций (ИЦК) – металлургия и экология. «Мы приступаем к передаче плодов работы над ИТ-проектами в руки независимых вендоров, а в последствии думаем над созданием цифровой платформы, на которой все могли бы общаться: и вендоры, и пользователи, справедливо делить роялти и, с другой стороны, сформировать запрос на новые потребности отрасли. Плюс, мы бы на этой платформе смогли увидеть более мелких вендоров, которые сейчас пока не видны из-за того, что доминируют крупные подрядчики», – сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин. «Норникель» продолжает оставаться одним из лидеров в области промышленных ИТ-инноваций, предлагая решения, которые могут быть полезны не только для металлургии, но и для других ключевых отраслей.

«Владимир Олегович сказал, что мы создаем некую эко-систему, которая будет развивать наши продукты, но для нас это все новое. Поэтому в создании продукта участвуют и ребята с площадок и айтишники, автоматчики и производники, геологи, маркшейдеры и экологи. Помимо профильных специалистов участвуют экономисты, налоговые службы, юристы – все они нам помогают, дают обратную связь, а это очень важно», –подчеркнул директор по промышленной автоматизации и метрологии департамента информационных технологий «Норникеля» Алексей Парасына. «В прошлом году на ЦИПРе мы представляли только идею продукта — в конце года разработали прототип. Сегодня презентовали уже разработанное отраслевое решение, которое может быть использовано для всех крупных промышленных предприятий. Этот продукт протестирован на наших исторических данных, полученные результаты можно предлагать на рынок, сейчас уже есть заинтересованные предприятия», – отметила директор по продуктам компании «Норсофт» Алла Малевицкая.

Информационная безопасность – еще одна важная тема, которой в компании уделяется особое внимание. На прошлой неделе «Норникель» подписал соглашение о сотрудничестве с «МТС RED,» а на ЦИПР – с «Ростелекомом». Специалисты компаний будут совместно разрабатывать решения для защиты от утечек информации, проверки безопасности ПО и другим вопросам, касающиеся кибербезопасности. «Мы считаем, такие стратегические соглашения очень важны и для «Норникеля» как представителя заказчика, так и для «Ростелекома» как представителя поставщика решений по оператору связи, в том числе, по информационной безопасности. Это двухстороннее движение — мы как представитель горнодобывающейотрасли можем рассказать «Ростелекому» о защите технологических систем. Таким образом, мы помогаем коллегам приоритизировать свою разработку и те функции, которые они закладывают в свои решения, а также увеличить киберустойчивость компаний нашей отрасли», – сказал руководитель по направлению архитектуры контроля ИБ «Норникель» Игорь Балакшев. Для того, чтобы повысить эффективность проектов в области информационной безопасности, «Норникель» применяет различные инструменты, в частности – искусственный интеллект, – подчеркнул директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля» Алексей Мартынцев.

«Основное, где можно применять искусственный интеллект – это автоматизация бизнес-процессов по информационной безопасности. Например, внедряя систему IDM, мы повысили эффективность в десятки раз», – пояснил Алексей Мартынцев. Участие в ЦИПР-2024 в очередной раз подчеркивает приверженность «Норникеля» к развитию технологий и поддержке национальных программ в ИТ-сфере. Специалисты компании представили на выставке макет сквозного процесса от добычи руды до выпуска готовой продукции металлургического производства, где показаны разрабатываемые отечественные решения, обеспечивающие технологическую независимость отрасли. Отметим, в этом году на выставочной экспозиции ЦИПР-2024 представлено 128 стендов с технологичными российскими и международными решениями. Впервые свои продукты презентовали страны-партнеры — КНР и Иран. Всего своими новыми технологиями поделились более 100 представителей иностранных делегаций из 14 стран.