Циклон принесет непогоду в Приморский край

Согласно прогнозам синоптиков, начало следующей недели в Приморском крае будет сопровождаться резким ухудшением погодных условий. Причиной изменений станет циклон, который подойдет к региону со стороны Китая. Об этом написал «ФедералПресс» .

Как сообщили в Примгидромете, уже в ночные часы понедельника местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем они распространятся практически на всю территорию края и станут более интенсивными. Не исключено образование гололеда в отдельных районах. Также прогнозируется усиление ветра южного направления.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до −4 градусов, днем — от +4 до +11 градусов. На побережье Тернейского округа ожидается прохладнее: от +1 до +3 градусов тепла.

По прогнозу, в ночь на вторник циклон уйдет, и осадки прекратятся. Однако на северо-востоке края задержится небольшой снег. Следом придет похолодание: ночью от −1 до −9 градусов, на южном побережье — от 0 до +2 градусов. Днем осадков не ожидается, но в континентальных районах станет прохладнее, а на побережье немного теплее. Усилится северо-западный ветер.

К середине недели синоптики обещают более спокойную погоду без осадков. Ночные температуры останутся низкими, однако днем начнется постепенное потепление. Уже 8 апреля температура поднимется до +8…+16 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное и южное, сохранив при этом свежесть.