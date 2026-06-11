Циклон принес затяжные дожди на восток Свердловской области

Как сообщили в гидрометцентре, больше всего осадков выпало в поселке Бисер — 42 миллиметров за сутки. Значительный уровень осадков зафиксирован и в Лысьве (20 миллиметров), в то время как в остальных районах края и в Перми дожди были слабыми или умеренными (в столице края выпало девять миллиметров).

Сегодня, под влиянием того же атмосферного фронта, в регионе сохраняется облачная и сырая погода. Ожидается, что осадки продолжатся, преимущественно на востоке. Во второй половине дня там возможны грозы.

Западная часть территории останется сухой, а в центре Прикамья местами возможны небольшие кратковременные дожди. К вечеру синоптики прогнозируют вероятные прояснения. Температурный фон по краю составит +16…+21 градус, в Перми воздух прогреется до 20 градусов.