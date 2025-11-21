Циклон из Китая принесет снег и холодную погоду в Приморский край

По информации Примгидромета, на следующей неделе погоду на юге Дальнего Востока определит циклон, идущий со стороны Китая. Он принесет с собой снегопады и гололед, а к среде температура резко упадет, написал «ФедералПресс» .

В понедельник, 24 ноября, небо затянет облаками, но сильных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -3...-8 градусов, на северо-востоке — до -9...-15, у моря будет теплее — от +2 до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +4...+11 градусов.

Во вторник, 25 ноября, непогода усилится. Ночью на западе края пойдет небольшой снег, днем он распространится почти на всю территорию и усилится. На дорогах появится гололед. Температура ночью будет от 0 до -10 градусов, днем — от -4 до +4 градусов.

К среде, 26 ноября, циклон уйдет в Охотское море, забрав осадки с собой. Ночью еще будет идти снег, но днем полностью прекратится. Холод усилится: ночью температура упадет до -5...-14 градусов, днем поднимется до -5...+3 градусов.