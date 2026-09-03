Цифровой психолог Морданова отметила, что «человек-тройка» выделяется деловым стилем и стремлением к анализу

Цифровой психолог Дания Морданова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о характеристиках людей, родившихся 3, 12, 21 или 30 числа. Она отметила, что такие люди выделяются своим деловым стилем и стремлением к анализу и структурированию.

Морданова описала «человека-тройку» как целеустремленного и серьезного индивида, который поглощает информацию в огромном количестве и легко обучается. Такие люди часто обладают обширными знаниями, но иногда им не хватает умения делиться этим опытом с окружающими.

Психолог подчеркнула, что «тройки» могут быть невероятно полезными, если начнут передавать свои знания через блоги или общение с коллегами.