Сегодня 12:31 Цифровое будущее: первая комиссия по развитию цифровых финансовых технологий состоялась в Москве 0 0 0 Общество

Сегодня программа развития цифровой экономики приобретает все большие масштабы. Проекты цифровой трансформации реализуются в самых разных компаниях, развиваются индустриальные центры компетенций. Наряду с этим возрастает и необходимость цифровой безопасности и защиты персональных данных граждан и крупного бизнеса.

27 июня на площадке «Россия сегодня» состоялась первая Комиссия по развитию цифровых финансовых технологий Ассоциации менеджеров «ЦФА и цифровая безопасность в финансовом секторе» при партнёрстве с Группой «Интеррос». Среди спикеров — руководитель Департамента информационной безопасности портала Банки.ру Тимур Гараев, директор по информационной безопасности Сколково Алексей Гермогенов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской биржи Сергей Демидов, а модератор встречи — генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов. Участники сессии обсудили важные вопросы безопасности ЦФА. Максим Трофимов отметил актуальность темы и подчеркнул, что технологии сегодня позволяют защитить и обезопасить все активы, как на классическом рынке финансов, так и на цифровом.

«ЦФА уже перманентно защищены, потому что они выпускаются на технологии блокчейна, а это достаточно серьезная система, которую сложно взломать. Платформы, по сути, не имеют никаких аналогов. ЦФА сложнее и безопаснее, практически невозможно завладеть ими», — подчеркнул Максим Трофимов. В ходе сессии затронули и другие преимущества цифровых активов. «Большое преимущество технологии в том, что внести изменения в запись на блокчейне, которая была сделана ранее, невозможно. Также операцию достаточно просто отследить, так как сама система блокчейна прозрачна. Сейчас платформа цифровых финансовых активов, которая есть на Московской бирже, позволяет достаточно быстро выпускать классические продукты, такие как заимствования на рынке. Компании могут теперь это делать гораздо быстрее, привлекать хорошие суммы буквально нажатием одной кнопки. И в этом, конечно же, преимущество перед классическими инвестиционными продуктами», — сказал директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской биржи Сергей Демидов.

Информационная безопасность — важная тема, которая касается не только граждан, но и представителей крупного бизнеса. «На российском рынке представлено достаточно большое количество различных инструментов, технологий. У нас достаточно сильная школа криптографии. И сейчас происходит большое развитие технологий по информационной безопасности», — подчеркнул руководитель Департамента информационной безопасности портала Банки.ру Тимур Гараев. Он также отметил точки роста. По его словам, ожидается некий переход от использования классических продуктов к продуктам ЦФА. Тем самым и банки начнут трансформироваться и весь финансовый сектор.