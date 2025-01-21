«Цифровая тюрьма». К чему приведут рейтинги покупателей на маркетплейсах

Рейтинги покупателей на маркетплейсах не только не повысят культуру отношений по линии продавец-покупатель, но они еще и идут в разрез с законом о нераспространении персональных данных. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал юрист Александр Толмачев.

Социальный рейтинг или рейтинг покупателей ввели в Китае в 2010 году.

«Через 15 лет введения такого рейтинга в Китае сегодня человек даже билет не может купить на самолет, переехать на поезде в какой-то другой город без этого самого рейтинга. Его просто не пустят на поезд. Кстати, в Москве уже введен такой рейтинг для таксистов, „Яндекс Такси“. Теперь не только мы ставим лайки или минусы этим таксистам, теперь таксисты говорят: „Ой, знаете, у Вас рейтинг плохой, я Вас в поездку не возьму“», — объяснил специалист.

Эта система никак не связана с интересами людей, она связана только с глобальной экономикой. Рейтинг покупателей нанесет глобальный удар по населению через пять-шесть лет.

«Так как мы взяли китайскую модель управления именно в цифровой экономике, я вас уверяю, через пять-шесть лет мы придем к тому самому социальному рейтингу, от которого китайцы сегодня воют и говорят, что мы находимся в цифровой тюрьме. Чтобы этого не было, сегодня нужно сказать: ребята, никаких этих самых рейтингов вводить не надо, и дело не в сохранении персональных данных, а дело в том, что это внедрение в нашу возможность потом каким-то образом реализовывать свои права», — подытожил юрист.

По его словам, когда социальный рейтинг будет связан с цифровыми деньгами, покупатели не смогут потратить на свои нужды «даже копеечку».