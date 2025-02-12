«ЦифроТоргГлобал»: маркетплейсы законно могут продавать товары по низким ценам

Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков прокомментировал направленную в ФАС жалобу на низкие цены электроники, устанавливаемые маркетплейсами. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, онлайн-магазины имеют полное право предлагать товары по более низким ценам, учитывая, что их операционные издержки меньше, а покупатели не всегда могут оценить товар заранее.

«Расходы у магазинов в офлайн выше из-за арендных площадей и сотрудников. Большинство продавцов на маркетплейсах либо не имеют сотрудников, либо сотрудники не оформлены должным образом», — добавил специалист.

Вопрос о недобросовестной конкуренции в данном случае не стоит, пояснил Кременсков, поскольку ценообразование зависит от множества факторов.