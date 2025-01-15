«ЦифроТоргГлобал»: авторизация через «Госуслуги» может снизить продажи товаров 18+

Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков выразил мнение, что гораздо удобнее и практичнее было бы предоставить пользователям возможность однократной авторизации на маркетплейсах через «Госуслуги». Об этом сообщило ИА НСН.
Таким образом, информация о достижении совершеннолетия была бы постоянно видима в их профилях, вместо необходимости повторного подтверждения возраста перед каждой покупкой товаров для взрослых.
По словам Кременскова, отсутствие такой возможности может привести к снижению объема продаж.
Ранее СМИ писали, что товары для взрослых собираются продавать на меркетплейсах по паспорту. Законопроект был разработан после многочисленных обращений родителей несовершеннолетних.
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