«Циан.Аналитика»: цены на аренду будут зависеть от спроса на новостройки
После резкого роста цен на аренду квартир в Москве в 2024 году началось их постепенное снижение. Как дальше будет развиваться ситуация, рассказал «Снобу» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
По его словам, за последние три-четыре недели арендные ставки практически не изменялись. В дальнейшем стоимость аренды будет зависеть от состояния рынка новостроек.
«Если спрос на нем сохранится, то аренда продолжит медленно дешеветь. Падение спроса вызовет очередной рост цен на рынке долгосрочной аренды», — пояснил специалист.
Как отметил эксперт по недвижимости Константин Барсуков, причины для роста арендной платы в столице сейчас отсутствуют.
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