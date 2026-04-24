ЦГМС спрогнозировал дожди и заморозки в Курганской области
В ближайшие выходные в Курганской области ожидаются дожди и заморозки. Осадки прогнозируются как в дневное, так и в ночное время, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.
По данным синоптиков, в субботу, 25 апреля, дневная температура составит +12…+17 градусов, ночная — +2…+7 градусов. Прогнозируются небольшой дождь и ветер с порывами до 14 метров в секунду.
В воскресенье, 26 апреля, сохранится дождливая погода. Ночью температура опустится от +2…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +9…+14 градусов.