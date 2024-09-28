Цезий нашли в Сибири спустя 30 лет после ядерных испытаний

В Сибири нашли цезий спустя 30 лет после ядерных испытаний в Семипалатинске

Российские ученые нашли остатки радиоактивного цезия-137 в южной части Западной Сибири. Об этом сообщило издание «Наука в Сибири» .

Исследователи объяснили находку проводимыми ядерными испытаниями в Семипалатинске. Они уточнили, что цезий выпадал не только непосредственно в период испытаний, но и спустя 30 лет после их окончания.

Найти цезий получилось благодаря пробам чердачной пыли. Их отбирали в разных домах, отнесенных к четырем периодам, — после 1980-го года, «послеатомному» (1970–1980 годы), «атомному» (1945–1962 годы) и «доатомному» (1914–1940 годы). При этом сам полигон в Семипалатинске закрыт с 1991 года.

Ранее под Иркутском нашли потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Защитная оболочка капсулы оказалась неповрежденной, ее целость не нарушена, повышения радиационного фона не выявили.